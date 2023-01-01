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Режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус, сообщил «Интерфаксу» в четверг источник в медицинских кругах.

Фото: открытые источники

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михалков попал в больницу с коронавирусом. По их данным, у него диагностирована ковидная пневмония, состояние оценивают как тяжелое.

Никита Михалков - режиссер, актер, сценарист. В 1995 году он получил «Оскара» за картину «Утомленные солнцем» (фильм получил также Гран-при Каннского кинофестиваля), лента «Урга - территория любви» принесла ему «Золотого льва» и еще одну номинацию на «Оскара». Также номинацию на «Оскара» получила его картина «12». С 1998 года Михалков возглавляет Союз кинематографистов России.

Он также является президентом Московского международного кинофестиваля - второго после Венецианского старейшего кинофестиваля мира.