Происшествия

Житель Вологодской области пытался сбыть четыре килограмма наркотиков в Опочецком районе

Жителя Вологодской области заключили под стражу по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия 3 января сотрудники правоохранительных органов в Опочецком районе обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось около 4 килограмм мефедрона.

К совершению преступления установили причастность 33-летнего жителя рабочего посёлка Шексна Вологодской области.

Опочецкий районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 марта 2023 года включительно.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.