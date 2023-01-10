Происшествия

Пенсионерку в Пскове до смерти избил собственный сын

Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью пожилой матери со смертельным исходом в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

8 января 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в своем доме на улице Яна Райниса в Пскове тела 70-летней потерпевшей с телесными повреждениями в области лица.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, 8 января обвиняемый, употребляя спиртные напитки, поссорился с матерью. В ходе конфликта он несколько раз ударил её по голове, в результате черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следователи произвели процессуальное задержание подозреваемого. В настоящее время ему предъявили обвинение и по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.