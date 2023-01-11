Происшествия

Пскович напал на знакомого с ножом и сообщил в полицию о совершенном им убийстве

Псковича задержали по подозрению в покушении на убийство незнакомца в ходе конфликта в общежитии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

9 января в общежитии на улице Инженерной в Пскове между проживающим в одной из комнат подозреваемым и гостем произошел конфликт. В результате мужчина много раз ударил потерпевшего ножом в шею и туловище. Когда тот упал в бесчувственном состоянии, подозреваемый сообщил по телефону в правоохранительные органы о совершенном им убийстве. Прибывшие на место происшествия медики определили, что потерпевший жив. Его экстренно госпитализировали. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего псковича. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемого в покушении на убийство задержали в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.