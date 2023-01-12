Происшествия

Контрабанду стоматологических предметов пресекли в Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации стоматологических предметов и лекарственных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в результате осмотра легкового автомобиля Mercedes, следующего на въезд в Россию под управлением гражданина Украины, выявили стоматологические сверла и пломбы, а также более 400 ампул анестезирующего лекарственного препарата, в состав которого, возможно, входят вещества, ограниченные к свободному обороту на территории Российской Федерации. Обнаруженные предметы были укрыты от пограничного и таможенного контроля под передним пассажирским сиденьем.

По предварительной оценке, общая стоимость контрабанды составляет более 300 тысяч рублей. Изъятые предметы передали сотрудникам Псковской таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.