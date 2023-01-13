Происшествия

Удар ножом в живот получил пскович за попытку помочь соседу уладить ссору с женой

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Обвиняемый поругался с женой. Расстроенный произошедшим, он стал выпивать спиртное с соседом. Последний стал ругать мужчину за то, что он неправильно поступил с супругой, однако обвиняемый не потерпел нравоучений. В ходе конфликта он ударил знакомого ножом в живот. Теряя сознание, потерпевший добрался до квартиры других соседей и постучал в дверь. Там открыли и вызвали скорую помощь, благодаря чему мужчина остался жив.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с возможностью назначения дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы.