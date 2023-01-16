Происшествия

Студент убил мать, выбросившую листок с логинами и паролями

18-летнего молодого человека арестовали в Уфе за убийство матери, сообщает управление СК России по Республике Башкортостан.

Убийство произошло 9 января. Молодой человек во время очередной ссоры схватил кухонный нож и нанес женщине множество ударов в шею и туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. После убийства злоумышленник написал сообщение своему брату, сообщив о содеянном. Брат студента вызвал сотрудников полиции и скорую медпомощь, пишет RuNews24.

Скрываться от правоохранителей юноша не стал, сознался в преступлении и рассказал об обстоятельствах случившегося. Ему предъявили обвинение, а суд по ходатайству следствия отправил его под стражу.

Предполагается, что убийство произошло после того, как женщина во время уборки выкинула бумажку сына с записями логинов и паролей от интернет-аккаунтов.