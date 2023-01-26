Происшествия

Пропавшего мужчину разыскивают в Великих Луках

Пропавшего Алексея Семенова 1974 года рождения разыскивает полиция в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, вечером 6 декабря 2022 года этот мужчина ушёл из дома по улице Рыкановской и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, короткие темные волосы, есть залысины.

Был одет в чёрную куртку, сверху жилет темно-зелёного цвета, черные спортивные штаны, утеплённые галоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Семёнова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: +7 911-369-61-44, 8 (81153) 5-27- 94 или 02.