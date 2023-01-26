Происшествия

Более миллиона рублей похитили мошенники у жителей Пскова и Гдовского района

Более миллиона рублей похитили мошенники у жителей Пскова и Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В январе некоторым псковичам и жителю Гдовского района звонили незнакомцы. Чтобы предотвратить несанкционированное списание их денежных средств или оформление на них кредитов, они настоятельно рекомендовали собеседникам срочно перевести сбережения на «безопасные счета».

Другие злоумышленники ввели людей в заблуждение при осуществлении операций по купле-продаже товаров через интернет-сайты, а также предлагали даже заняться продажей валюты на брокерском рынке.

Потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела.