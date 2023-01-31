Происшествия

Свыше 800 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Пскове

Почти 812 литров алкогольной продукции изъяли из незаконного оборота в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции выявили нарушения правил реализации алкогольной продукции в местах торговли на улицах Яна Фабрициуса, Народной и Рижском проспекте в Пскове.

Факт незаконного оборота алкогольной продукции в ассортименте (водка, коньяк, пиво и пивные коктейли) без лицензий и сопроводительных документов, подтверждающих легальность её производства и оборота, установили в трёх объектах общественного питания, кафе известной сети. А на ряде образцов алкогольной продукции отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

Кроме того, сотрудники заведения продавали алкогольную продукцию в ночные часы «на вынос» в закрытом виде.

В результате выявленных правонарушений в трёх объектах торговли составили 10 административных материалов: часть 2 статьи 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» КоАП РФ, часть 3 статьи 14.16 КоАП РФ, часть 3 статьи 14.17 «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» КоАП РФ, часть 4 статьи 15.12 «Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» КоАП РФ.