Происшествия

Пьяный пскович ударил мать скалкой по голове за отказ приготовить яичницу

Пьяный пскович ударил мать скалкой по голове за отказ приготовить яичницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ноябре 2022 года мужчина пришел пьяным домой. Пройдя на кухню, он попросил свою мать приготовить ему яичницу, на что та ему отказала, так как он вел себя грубо, после чего у них начался словесный конфликт.

В ходе конфликта женщина ушла в другую комнату. Мужчина направился за ней и ударил ее деревянной скалкой по голове. От данного удара потерпевшая испытала сильную боль и у нее пошла кровь, отметили в ведомстве. Она сразу же побежала к соседке, которая оказала ей первую медицинскую помощь и вызвала полицию.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.