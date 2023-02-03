Происшествия

Неизвестные разбили стекло автомобиля и попытались его угнать на Запсковье. ФОТО

Неизвестные разбили стекло легкового автомобиля и попытались его угнать на Запсковье 2 февраля. Об этом сообщил подписчик группы микрорайона «Звездный» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Никита Смирнов / группа микрорайона «Звездный»

«Вскрытие машины (Toyota Starlet) и попытка угона. Два молодых парня и один мужчина лет 45 с палкой. В машине отсутствует аккумулятор и две колонки сзади, бардачок перерыт - непонятно, что искали. Будьте внимательны, возможно, ещё придут», - написал мужчина.

Автор публикации уточнил, что инцидент произошел у дома №11 на Сиреневом бульваре.