Происшествия

Коробку с девятью больными котятами подкинули в псковский зооприют

Коробку с девятью больными котятами подкинули в псковский приют «Лесопилка». Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Зоозащита. Им нужна наша помощь» / «ВКонтакте»

«У нас сегодня (3 февраля - ред.) ЧП. Без нашего разрешения в приют привезли и демонстративно оставили коробку с больными котятами. Мы, в принципе, не содержим в приюте котят. Нет специального помещения. Нет специальных кормов. Нет времени и возможности заниматься котятами. Тем более больными. Мы умоляем - заберите у нас котят. Мы сможем дать глистогонку, обработать от паразитов, поделиться капельками в глаза. Хоть по одному, заберите деток», - написали зоозащитники.

Тех, кто планирует помочь котятам, просят обращаться по телефону: 8 911 362 31 25.