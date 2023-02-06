Происшествия

Подростков обвиняют в краже денег у спящего псковича

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16 и 17-летних псковичей, которые обвиняются в совершении двух краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, подростки в ночь на 27 июня 2022 года проходили по территории гаражного кооператива и увидели открытые ворота. Один из них проник внутрь гаража и похитил сумку, которая лежала возле спящего хозяина. В сумке находились деньги, телефон и банковские карты.

Подростки договорились между собой, что снимут деньги с карты потерпевшего. Для этого они пошли к ближайшему банкомату, где один из них надел на себя противогаз, чтобы его было невозможно узнать по камерам видеонаблюдения, и снял 24 тысячи рублей.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для дальнейшего решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», - добавили в ведомстве.