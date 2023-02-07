Происшествия

«Её рвали в разные стороны»: женщина попала в больницу после нападения собак в Пустошкинском районе

Пожилая учительница сельской школы в Пустошкинском районе попала в больницу после нападения трех собак, которые находились на самовыгуле. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила юрист Ольга Кутузова.

Пострадавшая от нападения собак женщина. Фото: Ольга Кутузова

Нападение собак произошло 9 октября 2022 года в 15:57 в деревне Забелевица Пустошкинского района. По словам юриста, это уже повторное нападение собак на местную жительницу, но первый раз она отделалась испугом.

«Пострадавшая – учительница начальных классов в сельской школе и постоянно ходит по дороге, где проживает военнослужащий на пенсии. У него на территории проживают три собаки породы акита, которые находятся на постоянном самовыгуле. Эти собаки уже запугали половину поселка, люди сторонятся дома. В первый раз женщина отделалась испугом, никуда не стала обращаться. Во второй раз она очень сильно пострадала – перебинтованы руки, ноги, пятки. Они ее рвали в разные стороны. Женщина уже в возрасте, ей под 70 лет. Сами понимаете, что восстановление длительное и болезненное, также есть и сопутствующие возрасту проблемы со здоровьем», - прокомментировала Ольга Кутузова.

На основании проведенной судебной медицинской экспертизы выявлен факт причинения вреда здоровью средней тяжести. Юрист отметила, что женщина на сегодняшний день до конца не восстановилась, ей все еще требуется уход и постоянные перевязки. Кроме того, после произошедшего были покусаны еще двое местных жителей, которые также подали заявление в полицию.

«В возбуждении административного дела нам отказали в связи с тем, что от 2020 года был принят закон о внесении изменений об административных правонарушениях на территории Псковской области. В данном постановлении есть пункт 2.4 за нарушение правил содержания домашних животных, который вступил в силу 4 апреля 2020 года. На основании закона граждане привлекаются к ответственности в течение месяца», - добавила юрист.

Однако Ольга Кутузова заявила, что в судебном порядке будут требовать компенсацию за вред здоровью и возмещение морального вреда. «Хозяин со мной не выходит на связь, а полиции в пояснении обещал построить забор, которого так и нет» - резюмировала юрист.

Глава сельского поселения Антонина Исправникова в разговоре с корреспондентом ПЛН заявила, что проблема с хозяйскими собаками существует давно, и нет рычага регулирования этой проблемы, кроме убеждения.

«Мы просили привязать собак, не выгуливать их без поводка. Вопрос с этим мужчиной стоит на протяжении восьми лет. Собаки породы акита оказались агрессивными, и теперь они терроризируют местных жителей. Мужчин сам в возрасте, но ведет не совсем здоровый образ жизни. Раньше в районе была комиссия, которая дважды его вызывала и выписывала ему штрафы», - отметила глава волости.

По ее словам, после расформирования комиссии она регулярно приезжает к хозяину собак и сигналит из машины или кричит, чтобы выйти с ним на контакт: «Если он пьяный, то даже не выйдет». Она также сообщила, что пострадавших за восемь лет уже много: почтальон и социальный работник не посещают тот район деревни, потому что очень бояться.

«Перед этим тоже был случай: женщина проходила, и ее собаки потрепали, лежала в Великих Луках. Вроде бы она тогда не стала никуда писать заявление. Последний случай - с женщиной в возрасте. Они на нее напали. Понимаете, люди боятся подойти разнять собак и хозяин стоит: "Я ничего не сделаю". Не знаю я, как с этим бороться. Мы и в полицию звонили, и в администрацию звонили. Не травить же и не стрелять собак, верно?» - прокомментировала Антонина Исправникова.

Сейчас пожилая учительница начальных классов продолжает понемногу вести начальные классы, ходит на уколы. Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Псковской области.

Дарья Жабова