«Её рвали в разные стороны»: женщина попала в больницу после нападения собак в Пустошкинском районе

Пожилая учительница сельской школы в Пустошкинском районе попала в больницу после нападения трех собак, которые находились на самовыгуле. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила юрист Ольга Кутузова.
Пострадавшая от нападения собак женщина. Фото: Ольга Кутузова
Нападение собак произошло 9 октября 2022 года в 15:57 в деревне Забелевица Пустошкинского района. По словам юриста, это уже повторное нападение собак на местную жительницу, но первый раз она отделалась испугом.
На основании проведенной судебной медицинской экспертизы выявлен факт причинения вреда здоровью средней тяжести. Юрист отметила, что женщина на сегодняшний день до конца не восстановилась, ей все еще требуется уход и постоянные перевязки. Кроме того, после произошедшего были покусаны еще двое местных жителей, которые также подали заявление в полицию.
Однако Ольга Кутузова заявила, что в судебном порядке будут требовать компенсацию за вред здоровью и возмещение морального вреда. «Хозяин со мной не выходит на связь, а полиции в пояснении обещал построить забор, которого так и нет» - резюмировала юрист.
Глава сельского поселения Антонина Исправникова в разговоре с корреспондентом ПЛН заявила, что проблема с хозяйскими собаками существует давно, и нет рычага регулирования этой проблемы, кроме убеждения.
«Мы просили привязать собак, не выгуливать их без поводка. Вопрос с этим мужчиной стоит на протяжении восьми лет. Собаки породы акита оказались агрессивными, и теперь они терроризируют местных жителей. Мужчин сам в возрасте, но ведет не совсем здоровый образ жизни. Раньше в районе была комиссия, которая дважды его вызывала и выписывала ему штрафы», - отметила глава волости.
По ее словам, после расформирования комиссии она регулярно приезжает к хозяину собак и сигналит из машины или кричит, чтобы выйти с ним на контакт: «Если он пьяный, то даже не выйдет». Она также сообщила, что пострадавших за восемь лет уже много: почтальон и социальный работник не посещают тот район деревни, потому что очень бояться.
Сейчас пожилая учительница начальных классов продолжает понемногу вести начальные классы, ходит на уколы. Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Псковской области.
Дарья Жабова