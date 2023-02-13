Происшествия

Пскович перевозил немаркированный алкоголь и попал под суд

Пскович перевозил немаркированную алкогольную и табачную продукцию в составе организованной группы в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Обвиняемый, задачей которого в составе организованной группы являлась транспортировка немаркированной продукции, в один из дней сентября 2021 года перевез их со склада, расположенного на территории города Пскова, в точку розничной продажи.

Приговором Псковского городского суда мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в составе организованной группы в крупном размере).

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил псковичу наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.