Происшествия

Экс-директора «Псковавиа» приговорили к штрафу за присвоение денег

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло противоправную деятельность бывшего генерального директора открытого акционерного общества «Псковавиа», совершившего присвоение вверенных ему денежных средств, принадлежащих коммерческой организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия было установлено, что экс-директор компании, используя свое служебное положение, давал распоряжения о включении его в приказы о начислении нерегламентированных ежемесячных премий и надбавок.

Приговором Псковского городского суда фигуранта признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере), и приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей, а также взысканию в пользу ОАО «Псковавиа» причиненного преступлениями ущерба.

Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.