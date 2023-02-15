Происшествия

Великолучанина задержали за кражу спиртного из магазина

Росгвардейцы задержали великолучанина за кражу спиртного из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

14 февраля в Великих Луках экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на проспекте Гагарина сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 58-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства великолучанин передан сотрудникам полиции.