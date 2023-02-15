Происшествия

Библиотека горела в невельской деревне Артёмово

Библиотека горела в деревне Артёмово Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 8.56. В здании библиотеки огонь повредил пол и стены второго этажа. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования в помещении библиотеки. Удалось спасти здание учреждения.

Кроме того, в деревне Гаврово Опочецкого района в жилом доме огонь повредил деревянную перегородку внутри помещения. В ведомстве считают, что пожар произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарные спасли жилой дом.

В куньинской деревне Долговица в 9:17 15 февраля сгорел жилой дом. Пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки внутри жилого дома.

По такой же причине выгорела пристройка в жилом доме в деревне Сергейцево Пустошкинского района.