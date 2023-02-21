Происшествия

Гдовича оштрафовали на 12 тысяч за избиение женщин

Гдовича оштрафовали на 12 тысяч рублей за удары сожительниц по лицу. Как сообщается на сайте Гдовского районного суда, в феврале рассмотрены два дела об административных правонарушениях в отношении одного и того же мужчины.

7 февраля суд оштрафовал местного жителя за побои. 26 ноября 2022 года около 12.00 на набережной реки в Гдове к пострадавшей подошел бывший сожитель и нанес ей два или три удара кулаком правой руки по правой стороне лица, от которых она испытала физическую боль. В решении суда указывается, что мужчина сделал это, «испытывая обиду».

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что около здания ДК ее избил бывший сожитель. Зафиксированы телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей с отеком в области лица справа, которые не нанесли вреда здоровью.

В судебном заседании мужчина, привлекаемый к административной ответственности, пояснил, что не согласен с протоколом в части нанесения ударов. Указал, что нанес один удар, а не два. После произошедшего попросил у потерпевшей прощения.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначили штраф в размере 7 000 рублей.

2 февраля Гдовский районный суд также рассматривал дело об административном правонарушении в отношении этого же мужчины. Так, 22 декабря 2022 года около 19.30 в ходе конфликта с сожительницей он нанес ей один удар кулаком правой руки в область лица, причинив телесные повреждения в виде раны в области верхней губы.

В течение дня пострадавшая употребляла спиртное вместе с сожителем, потом решила идти погулять. После прогулки между ними возник конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина ударил её кулаком. В объяснениях указывается, что все, включая свидетелей, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина вину в совершении правонарушения признал, просил строго не наказывать. Пояснил, что попросил прощения у потерпевшей. Потерпевшая заявила, что извинения приняты и просила назначить минимальное наказание.

Суд назначил штраф в размере 5000 рублей. Согласно документам суда, виновник холост, не работает, ранее к административной ответственности не привлекался.