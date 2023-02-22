Происшествия

Жилой дом сгорел в Локнянском районе

Жилой дом сгорел на улице Кривой Край в деревне Федоровское Локнянского района 23 февраля, предположительно, из-за аварийного режима работы электропроводки внутри дома. Пожарным удалось спасти 4 хозяйственных постройки, 2 коровы, 10 овец и 2 автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В тот же день в деревне Вейно Гдовского района на улице Лесной огонь повредил кровлю хозяйственной постройки. Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки внутри хозяйственной постройки.

и шкаф пострадали во время пожара в деревне Рыкалёво Невельского района. По предварительной информации, причиной пожара стало оставление без присмотра тлеющего табачного изделия.

Кровля и веранда сгорели в жилом доме на улице Поспелова в селе Карамышево Псковского района. Огонь повредил также хозяйственную постройку. В ведомстве считают, что пожар случился из-за неосторожного обращениея с огнем владельца.

В Пскове на улице Молодежной огонь повредил потолочное перекрытие в бане. Предполагается, что возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Еще один пожар в Пскове ликвидировали до прибытия спасательных служб. В автомобиле ВАЗ 21150, 2004 года выпуска, огонь повредил переднюю левую фару. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате короткого замыкания электропроводки в передней левой фаре автомобиля.

Также сажа сгорела в дымоходе жилого дома на улице Революции в Пустошке. В ведомстве считают, что пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.