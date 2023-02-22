Происшествия

Мошенники обогатились за счёт псковичей ещё более чем на миллион рублей

Мошенники ввели в заблуждение нескольких жителей Псковской области и завладели их деньгами на сумму более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, в период с 20 по 21 февраля нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Псковского и Великолукского районов звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогами якобы предотвращения несанкционированного оформления кредитов на собеседников, а также оказания «содействия» для освобождения их родственников от уголовной ответственности за мнимые ДТП мошенники завладели деньгами доверчивых граждан на сумму более миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.