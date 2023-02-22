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Покинувшего больницу в майке и трусах мужчину продолжают искать в Пскове

25.02.2023 16:21|ПсковКомментариев: 0

Вадима Подоянова 1964 года рождения разыскивают в Пскове. Уроженец деревни Старонья Псковского района, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня 2022 года самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.   

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области    

Приметы пропавшего: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, седые волосы, голубые глаза.

Мужчина был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.

Теги: #пропал человек #псков #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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