Происшествия

Россиянин избил двух женщин-фельдшеров скорой медицинской помощи

Двое фельдшеров скорой медицинской помощи в Саратове попали в больницу после того, как их на вызове избил сын пациентки, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.

По его словам, в воскресенье в 14.38 (13.38 мск) бригада скорой помощи в составе двух фельдшеров и водителя прибыли на вызов в дом по улице Тульской в Заводском районе Саратова.

«По прибытию по вызову к женщине на фельдшеров напал ее сын, стал избивать... Были вызваны сотрудники полиции, направлена (другая) бригада СМП (скорой медицинской помощи) на этот адрес. Пострадавшие... (в состоянии) средней степени тяжести доставлены в ОКБ (областную клиническую больницу)», - написал Костин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что у обеих женщин-фельдшеров подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Также, по словам Костина, нападавший разбил аппарат ЭКГ, пишет РИА Новости.

Саратовские полицейские проводят проверку по факту нападения сына пациентки на двух сотрудниц скорой медицинской помощи. Гражданин доставлен в отдел полиции.