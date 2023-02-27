Происшествия

Жители Псковской области передали мошенникам в общей сложности более трех миллионов рублей

Жители Псковской области передали мошенникам в общей сложности более трех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили мнимые банковские служащие и правоохранители, которые настоятельно рекомендовали своим собеседникам под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов самим срочно получить кредиты и перевести денежные средства на указанные «безопасные счета».

Звонили злоумышленники и пожилым людям под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности «за некие мифические ДТП». Некоторые жители области поддались на ухищрения мошенников при осуществлении операций купли-продажи товаров через интернет-сайты. Отмечены также факты взлома аккаунтов пользователей в социальных сетях.

Ряд жителей областного центра, Великих Лук и Псковского района поддались на эти и некоторые другие ухищрения мошенников и лишились в общей сложности более трех миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

«Однако, есть и позитивные примеры, когда мошенникам реализовать свои преступные замыслы так и не удалось. Это связано с тем, что все чаще наши сограждане при общении с подозрительными незнакомцами в Сети или по телефону соблюдают меры безопасности и не оставляют "доброжелателям" никаких шансов завладеть их деньгами», – отметили полицейские.