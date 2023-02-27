Происшествия

Пять женщин в Пскове получили штрафы за занятие проституцией. ВИДЕО

Факты занятия проституцией выявили псковские полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Установлено, что безработные женщины в возрасте от 23 до 46 лет снимали квартиры в разных частях города и оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Полицейским они пояснили, что выбрали такой путь получения денег из-за тяжелого материального положения.

Всех пятерых псковичек привлекли к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией), что влечет наложение штрафа.