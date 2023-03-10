Происшествия

Более двух миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

В результате мошеннических действий незнакомцев жители Пскова и Великих Лук лишились в совокупности более двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, нескольким жителям областного центра и южной столицы региона позвонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков. Они настойчиво предлагали своим собеседникам под предлогами, якобы, предотвращения попыток несанкционированного списания денежных средств с их банковских счетов и оформления кредитов самим незамедлительно получить кредиты и перевести деньги на так называемые «безопасные счета». А отдельных пенсионеров нечистые на руку лица ввели в заблуждение под предлогом будто бы освобождения их родственников от уголовной ответственности за совершение неких ДТП.

«В результате, наши доверчивые сограждане, пошли, что называется, на поводу у злоумышленников и не досчитались в общей сложности свыше двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденных уголовных дел», - сообщили в полиции.