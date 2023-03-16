Происшествия

В Москве прошёл дождь из денег. ВИДЕО

Один из жителей Москвы устроил из окна своего дома «дождь» из денежных купюр 17 марта. Об этом сообщается в Теlegram-канале Baza.

Видео: Mash / Telegram

Инцидент произошел в здании ЖК «Дом в Сокольниках» на улице Русаковской. По словам очевидцев, купюры евро и долларов номиналом 500 и 100 единиц падали из окна жителя дома.

По сведениям Telegram-канала, инцидент был вызван обысками — в то утро к дому на Русаковской приехали сотрудники ФСБ, чтобы провести обыск у одного из жильцов.

«Впрочем, обмануть систему у подозреваемого не вышло: внизу все деньги аккуратно собрали силовики», – отмечает издание.