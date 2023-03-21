Происшествия

Пропавшего в декабре великолучанина продолжает искать полиция

Алексея Семёнова 1974 года рождения продолжают искать в Великих Луках. Вечером 6 декабря прошлого года мужчина ушёл из дома на улице Рыкановской, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления УМВД России.

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, тёмные короткие волосы, есть залысины.

Мужчина был одет в чёрную куртку, жилет темно-зелёного цвета, чёрные спортивные штаны, утеплённые галоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Семёнова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: +7 911 369 61 44, 8 (81153) 5-27- 94 или 02.