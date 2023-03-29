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Происшествия

Российская школьница заказала убийство матери двум подросткам

29.03.2023 20:00|ПсковКомментариев: 0

В Балашихе трех несовершеннолетних и 20-летнего молодого человека обвиняют в убийстве местной жительницы. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, все началось с конфликта местной жительницы со своей 14-летней дочерью. К последней приехал ее 15-летний друг из неблагополучной семьи. Так как ему негде было остановиться, то он попросился пожить у своей подруги, матери это не понравилось, но она пустила его на несколько дней.

Спустя время подросток не собирался покидать квартиру, мать начала возмущаться из-за данной ситуации и выгонять гостя. Ее дочь вступила с ней в конфликт, и они сильно поругались. После этого 14-летняя девочка попросила своего друга найти тех, кто убьет ее мать. И он нашел — двух подростков, которые и расправились с женщиной.

24 марта девушка со своим знакомым запустили в квартиру приятелей и они задушили женщину. Потом они решили избавиться от тела — на самодельных носилках они вынесли ее на улицу и бросили у мусорных баков. Ее нашел дворник. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения, пишет RuNews24.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). 

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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