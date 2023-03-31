Происшествия

Стружанку осудили за кражу с банковского счета

Жительницу Струг Красных осудили за кражу с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

Подсудимая нашла банковскую карту на улице и, не предприняв попытки установить ее владельца, совершила несколько покупок в магазинах поселка Струги Красные. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила ущерб потерпевшему.

Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год, без назначения дополнительного наказания. Приговор суда в законную силу пока не вступил.