Происшествия

Двух экс-полицейских осудили в Великих Луках за превышение полномочий

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло противоправную деятельность двух бывших сотрудников Линейного отдела МВД России на станции Великие Луки, которые собирались создать искусственную видимость эффективного исполнения своих должностных обязанностей по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с противозаконными посягательствами на железнодорожную инфраструктуру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что указанные лица путем привлечения третьих лиц организовали умышленное хищение имущества, расположенного в пределах железнодорожной станции Великие Луки с целью последующего раскрытия преступления и привлечения участников к уголовной ответственности.

Приговором Великолукского городского суда фигурантов признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), одному из осужденных назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, его соучастника приговорили к 1 году 9 месяцем условно с испытательным сроком 1 год 3 месяца.

Также задержан и привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 1 статьи 286 УК РФ (соучастие в преступлении) житель Куньинского района, непосредственно осуществивший хищение имущества на железнодорожной станции, ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 20 дней с отбыванием наказания в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы с удержанием 5 процентов из заработной платы осужденного в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.