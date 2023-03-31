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Железнодорожника отправили под суд из-за схода вагонов с рельсов в Псковской области

Начальник участка пути структурного подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» предстанет перед судом из-за схода вагонов с рельсов в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

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24 июня 2022 года на территории одного из районов Псковской области произошел сход 16 вагонов грузового поезда. В ходе расследования установлено, что непосредственной технической причиной схода с рельсов грузовых вагонов явилось неудовлетворительное техническое состояние пути, допущенное ответственным должностным лицом из-за халатного отношения к своим обязанностям.

Общий ущерб, причиненный в результате схода вагонов, составил порядка 20 миллионов рублей.

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Псковский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершил расследование уголовного дела в отношении начальника участка пути структурного подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».

Он обвиняется в совершении халатности, то есть ненадлежащего исполнения своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, что повлекло причинение особо крупного ущерба (часть 1.1 статьи 293 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.