Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
упростить легализацию переселенцев
Господин Рейтингомер
Антон Минаков о работе ЛДПР
Оазис здоровья под Псковом
досрочный выход на пенсию
Итоги форума работающей молодежи
Защита для псковских предпринимателей
Договор с «Псковэнергосбыт»
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
построй дом своей мечты
о показаниях электросчётчика
Оплата за ОДН с марта
как юродивый Николка Псков спас
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
 
 
 
ещё Происшествия 31.03.2023 11:120 Педофила задержали в Великих Луках 01.04.2023 11:430 Железнодорожника отправили под суд из-за схода вагонов с рельсов в Псковской области 01.04.2023 11:402 Псковичка попалась на краже пяти бутылок коньяка 31.03.2023 21:280 Пожарные сняли с балкона застрявшего в горящей квартире островича. ВИДЕО 31.03.2023 20:200 Стружанку осудили за кражу с банковского счета 31.03.2023 17:570 Семейная пара в Стругах Красных помирилась после поножовщины
 
 
 
Самое популярное 25.03.2023 21:580 Популярная среди россиян привычка оказалась одним из признаков деменции 29.03.2023 23:480 Похороны шестерых погибших в ходе СВО военнослужащих прошли в Псковской области 31.03.2023 20:310 Президент России утвердил Концепцию внешней политики 29.03.2023 14:446 Экс-полицейский сломал 19 рёбер псковичке, которая просила о сексе – детали скандального дела 25.03.2023 12:187 Фотофакт: Тополь упал на автомобили на Октябрьском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Железнодорожника отправили под суд из-за схода вагонов с рельсов в Псковской области

01.04.2023 11:43|ПсковКомментариев: 0

Начальник участка пути структурного подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» предстанет перед судом из-за схода вагонов с рельсов в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Фото здесь и далее: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

24 июня 2022 года на территории одного из районов Псковской области произошел сход 16 вагонов грузового поезда. В ходе расследования установлено, что непосредственной технической причиной схода с рельсов грузовых вагонов явилось неудовлетворительное техническое состояние пути, допущенное ответственным должностным лицом из-за халатного отношения к своим обязанностям.

Общий ущерб, причиненный в результате схода вагонов, составил порядка 20 миллионов рублей.

Псковский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершил расследование уголовного дела в отношении начальника участка пути структурного подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».

Он обвиняется в совершении халатности, то есть ненадлежащего исполнения своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, что повлекло причинение особо крупного ущерба (часть 1.1 статьи 293 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.

Теги: #Порховский район #железная дорога
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?
В опросе приняло участие 305 человек
01.04.2023, 12:200 Лебедей заметили на Смолинском озере в Палкино. ФОТО 01.04.2023, 12:030 Все депутаты Госдумы задекларировали доходы 01.04.2023, 11:430 Железнодорожника отправили под суд из-за схода вагонов с рельсов в Псковской области 01.04.2023, 11:402 Псковичка попалась на краже пяти бутылок коньяка
01.04.2023, 11:200 Каким будет начало лета на Северо-Западе России, спрогнозировали синоптики 01.04.2023, 11:001 Псковский футболист перешел в петербургское «Динамо» 01.04.2023, 10:400 В Невеле восстановили водоснабжение на аварийном участке 01.04.2023, 10:201 Маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах стартовала в России
01.04.2023, 10:021 Глава Псковского района: Работа по откачке грунтовых вод на КНС в Писковичах велась всю ночь 01.04.2023, 09:426 В Минпромторге объяснили подорожание металлопродукции 01.04.2023, 09:231 Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,3% 01.04.2023, 09:000 В России начался призыв на срочную службу в Вооруженные силы
01.04.2023, 08:460 Неблагоприятное погодное явление надвигается на Псковскую область 31.03.2023, 22:030 Северный микрорайон Великих Лук остался без подачи электроэнергии 31.03.2023, 22:001 Итоги конкурса «Его Величество, родное наше слово» подвели в Пскове 31.03.2023, 21:550 Беременная пассажирка автомобиля Skoda пострадала в ДТП в Печорском районе
31.03.2023, 21:470 Минюст внес в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* 31.03.2023, 21:400 Восьмой том книги «Солдаты Победы» презентовали в Острове 31.03.2023, 21:400 Первый в мире смартфон для фанатов Гарри Поттера от Redmi стал рекордсменом по продажам 31.03.2023, 21:280 Пожарные сняли с балкона застрявшего в горящей квартире островича. ВИДЕО
31.03.2023, 21:200 Михаил Ведерников поставил задачи на весенний призыв в Псковской области 31.03.2023, 21:120 Удалить учётную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении МФЦ – Минцифры РФ 31.03.2023, 21:100 Международный фестиваль декоративно-прикладного творчества пройдет в Себеже 31.03.2023, 21:020 На «Госуслугах» скрыли функцию удаления учетной записи
31.03.2023, 21:000 Прослушивания для набора в Псковский большой детский хор пройдут в областном центре 31.03.2023, 20:570 Подача воды жителям деревни Писковичи возможна в субботу – глава Псковского района 31.03.2023, 20:401 Молодёжный клуб по парным танцам открылся в Пскове 31.03.2023, 20:310 Президент России утвердил Концепцию внешней политики
31.03.2023, 20:200 Стружанку осудили за кражу с банковского счета 31.03.2023, 20:080 Юные поисковики познакомились с особенностями работы псковских архивистов 31.03.2023, 20:072 Число браков и разводов выросло в Псковской области в январе 31.03.2023, 20:000 Весенняя ярмарка пройдёт в Великих Луках 22 апреля
31.03.2023, 19:440 Путин назначил председателем Великолукского городского суда Дмитрия Рудина 31.03.2023, 19:400 Псковичей в хорошей физической форме приглашают на службу по контракту 31.03.2023, 19:301 Крыса напала на двоих детей и покусала их в российском регионе 31.03.2023, 19:210 На модернизацию систем коммунальной инфраструктуры «Острова-3» выделили 600 млн рублей
31.03.2023, 19:200 Конкурс «Юный музыковед» пройдёт в Пскове 1 апреля 31.03.2023, 19:080 Экскурсию по выставке «Шаляпин и я» на Псковском вокзале проведёт заведующий домом-музеем певца 31.03.2023, 19:000 Музей-заповедник «Изборск» с 1 апреля переходит на летний режим работы 31.03.2023, 18:450 Новый экспонат появился на выставке «Предметный мир войны» в Пскове
31.03.2023, 18:340 Светофор перестал работать на перекрёстке Рижский – Народная в Пскове 31.03.2023, 18:273 Производство антибиотиков в России выросло почти на 25% 31.03.2023, 18:170 «Дабришутинг»: Нравственные блоги, чистые улицы и весенние воды. ВИДЕО 31.03.2023, 18:160 Афиша для всех: куда пойти и что посмотреть на этих выходных
31.03.2023, 18:150 Федеральный и псковский омбудсмены оказали содействие в воссоединении украинской семьи 31.03.2023, 18:100 Подвоз воды в псковской деревне Писковичи повторно проведут вечером 31.03.2023, 18:002 Существенный рост имущественных налогов фиксируют в Псковской области 31.03.2023, 18:000 Три экипажа уже подали заявки для участия в ралли «Голубые озера - 2023»
31.03.2023, 17:590 Конкурс краеведческих работ прошел в Пскове 31.03.2023, 17:570 Семейная пара в Стругах Красных помирилась после поножовщины 31.03.2023, 17:560 Культурно-образовательную программу «Благая весть весны» представят в Псковском музее-заповеднике 31.03.2023, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 марта
31.03.2023, 17:530 Выставка «Корсунская легенда» откроется в Изборске 31.03.2023, 17:520 Гражданин Казахстана предстанет перед судом за попытку дать взятку псковскому таможеннику 31.03.2023, 17:500 Сотрудники псковских детсадов прошли обучение по ведению госпабликов в соцсетях 31.03.2023, 17:490 Более 1000 заявлений о предоставлении льгот по имущественным налогам подали псковичи с начала 2023 года
31.03.2023, 17:480 Детский фонд организовал психологический тренинг для семей вынужденных переселенцев 31.03.2023, 17:470 Фигуриста Романа Костомарова готовят к протезированию 31.03.2023, 17:390 Российские авиакомпании планируют увеличить перевозки до 101,2 млн человек в 2023 году 31.03.2023, 17:350 Андрей Турчак: Пропускную способность военно-врачебных комиссий необходимо увеличить
31.03.2023, 17:271 Пострадавшую при паводке дорогу начали ремонтировать в Дедовичском районе 31.03.2023, 17:210 Псковский губернатор призвал приложить все усилия для формирования запаса жизненно важных ресурсов 31.03.2023, 17:190 «Подстрочник»: Где заканчивается сценический образ и начинается живой человек? ВИДЕО 31.03.2023, 17:090 Стружанин обокрал четырех людей и ударил одного из них лопатой
31.03.2023, 16:560 Китай разрешил въезд туристам с 31 марта 31.03.2023, 16:430 Дождь и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 1 апреля 31.03.2023, 16:280 Семейные праздники пройдут в торговых центрах Пскова 1 апреля 31.03.2023, 16:170 19-й выпуск проекта «Истфакт»: Как юродивый Николка Псков спас
31.03.2023, 16:150 Подвоз воды организовали в псковской деревне Писковичи 31.03.2023, 16:130 170 миллионов рублей хотят получить за торговое помещение в Пскове 31.03.2023, 16:120 Сотый показ спектакля «Пиковая дама» пройдет в Пскове 4 апреля 31.03.2023, 15:510 Псковичка до смерти забила соседа
31.03.2023, 15:490 Отдел книжных фондов Псковского музея-заповедника переименуют с 1 апреля 31.03.2023, 15:430 Нравственные блоги, чистые улицы и весенние воды 31.03.2023, 15:390 Аллею памяти погибших при выполнении задач СВО планируют создать в Великих Луках 31.03.2023, 15:250 Три эпохи истории Китая представят псковским зрителям на премьере спектакля «Лягушки»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru