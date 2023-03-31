Происшествия

Землетрясение произошло в Кавминводах

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу вечером в Кавказских Минеральных Водах. Об этом сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

«По информации ЕДДС, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Предгорье оказалось ближе всего к эпицентру. Дал поручение службам провести визуальное обследование систем жизнеобеспечения округа», - отметил Бондаренко в Telegram-канале.

В городах-курортах магнитуда составляла 4,3, пишет ТАСС. Ранее глава Железноводска Евгений Бакулин заявил, что местные жители тоже ощутили землетрясение.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. «1 апреля в Предгорном муниципальном округе зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 км с ощущаемостью в Советском ГО, Георгиевском ГО, город Железноводск, город Пятигорск и город Кисловодск. Предварительно, жертв и разрушений нет. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.