Худощавого молодого человека с голубыми глазами разыскивают в Пскове

23-летнего Дмитрия Березницкого разыскивают в Пскове, его местонахождение неизвестно с 31 марта. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Ориентировка: «ЛизаАлерт»
Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в зеленую куртку, темно-синие штаны, черные берцы, зеленую шапку.
Информацию, которая поможет найти Дмитрия Березницкого, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.