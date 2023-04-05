Происшествия

В одном из зданий Минобороны в центре Москвы произошел пожар

Пожар начался в одном из зданий Минобороны РФ на улице Знаменка в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Видео: Telegram-канал Mash

«По улице Знаменка, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже», - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен второй повышенный номер сложности, также сообщили в экстренных службах.

«Пожару присвоен второй повышенный номер сложности», - сказал собеседник агентства, ответив, что всего их в Москве пять.