Происшествия

Двое подростков получили ранения при попытке распилить снаряд времен Второй мировой войны

Двое 17-летних подростков попытались распилить снаряд времен Великой Отечественной войны. Один мальчик получил легкую контузию, другой – осколочные ранения рук и ног, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В селе Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Решили его разобрать, а точнее распилить, в результате чего произошел взрыв. У одного из парней легкая контузия, второму повезло меньше — он получил осколочные ранения обеих ног и левой руки»,— написал он.

Сейчас подростков везут в Детскую областную больницу города Белгорода.