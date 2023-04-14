Происшествия

Мальчик погиб из-за нападения бездомных собак в российском регионе

В Оренбурге ребенок погиб из-за нападения бездомных собак, сообщает Следственный комитет России.

По данным следователей, 16 апреля мальчик гулял в районе своего дома на Кольцевой улице в Промышленном районе города, неподалеку от гаражного кооператива. На него набросилась стая бродячих собак и загрызла насмерть. Ребенок скончался на месте, его возраст не уточняется.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следствие намерено дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в регионе.