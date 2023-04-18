Происшествия

Мошенники получили от псковичей еще более миллиона рублей

Жители Псковской области лишились более миллиона рублей после общения с незнакомцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двум жителям Пскова и Новоржевского района в апреле позвонили мнимые банковские служащие и правоохранители. Они под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов предложили собеседникам самим получить кредитные деньги и перевести их на «безопасные счета».

Помимо этого, великолучанин при попытке осуществления операции купли-продажи товара на интернет-сайте в результате обманных действий мошенников тоже лишился денег.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.