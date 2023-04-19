Происшествия

Жителя Печор наказали за поджог контейнера для ТКО

Жителя Печор привлекли к административной ответственности за поджог пластмассового мусорного контейнера для вывоза ТКО, сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Житель Печор 28 марта поджег пластмассовый мусорный контейнер, расположенный на контейнерной площадке по адресу: Печоры, улица Сельская, дом №24. Впоследствии мужчину привлекли к административной ответственности по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества).

«За порчу контейнеров вы можете быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 167, 214 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества; Вандализм), а в случае хищения - по статьям 158, 161 УК РФ (Кража; Грабеж)», - напоминает региональный оператор.