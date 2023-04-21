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Сигареты под цистерной обнаружили псковские таможенники на российско-латвийской границе

Сотрудники таможенного поста ЖДПП Скангали и пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Пыталовском районе пресекли очередную попытку вывоза сокрытой от контроля табачной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Под вагоном-цистерной в несущей балке жесткости сотрудники контролирующих служб выявили пластиковые пластины, прикрепленные с помощью скотча. Демонтировав пластины, таможенники обнаружили под ними 14 брикетов с пачками сигарет. Каждый брикет крепился к выгону с помощью магнита.

Общее количество сокрытого товара составило 1680 пачек сигарет различных марок. Предварительная стоимость табачных изделий превышает 100 тысяч рублей. Незадекларированная табачная продукция изъята. Возбуждено дело об административном правонарушении.

«Злоумышленники применяют разнообразные способы сокрытия от таможенного контроля табачной продукции, используя крепление и вложение табачных изделий в технологических полостях вагонов. Специфика нашей службы подразумевает знание конструктивных особенностей всех типов вагонов, поэтому выявление тайников не представляет особой сложности», – рассказал начальник таможенного поста ЖДПП Скангали Виталий Пирогов.