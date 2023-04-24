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Четыре псковича пропали без вести в зоне СВО – Дмитрий Шахов

25.04.2023 13:49|Псков

Четыре жителя Псковской области пропали без вести в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов на сессии регионального парламента 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Из тех заявлений, которые ко мне поступали, известна судьба каждого второго. Четверо погибли, остальные возвращены из плена. По другим четверым достоверных данных нет», – сказал Дмитрий Шахов.

Ранее сообщалось, что 39 административных дел о дискредитации Вооруженных Сил России возбудили в Псковской области в прошлом году. 

Теги: #регион60 #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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