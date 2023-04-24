Происшествия

Ссора с дочерью и сожительницей закончилась для псковича уголовным делом

59-летнего жителя Псковского района, который в ходе ссоры половником причинил телесные повреждения своей сожительнице, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Вечером 22 февраля мужчина после ссоры с дочерью в состоянии опьянения вернулся в дачный дом в СНТ «Пристань-1» Псковского района, где проживал совместно с женщиной. Потерпевшая, варившая в это время суп, также высказала мужчине претензии в связи с тем, что он пришел домой пьяным. Женщина замахнулась на сожителя металлическим половником, который держала в руке. Злоумышленник выхватил половником и ударил женщину им в область лба и переносицы, причинив телесные повреждения в виде раны с кровоподтеком в области лица, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция статьи 115 части 2 пункта «в» УК РФ (причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия) предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.