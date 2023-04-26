Происшествия

Псковские автоинспекторы вывели из горящего дома 72-летнюю женщину

Инспекторы отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД Управления МВД России по Псковской области лейтенанты полиции Сергей Малинин и Александр Дементьев в ночное время при патрулировании на улице Рижской города Печоры вывели из горящего дома 72-летнюю женщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-службе УМВД России по Псковской области

Полицейские ограничили подъезд к зданию патрульным автомобилем, включив маячки и сирену, и вызвали на место происшествия экстренные службы. После этого они поспешили на помощь жильцам. Полицейские вскрыли входную дверь и обнаружили в сильно задымлённом коридоре растерявшуюся пожилую женщину, которая с трудом ориентировалась в помещении.

Сергей Малинин и Александр Дементьев вывели женщину на улицу и передали медикам. Оказалось, что ранее 72-летняя пенсионерка перенесла инсульт и неспособна была самостоятельно выбраться из дома. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

После этого сотрудники полиции вновь отправились в горящее здание, проверили другие квартиры и определили, где может находиться очаг возгорания, но зайти внутрь не смогли из-за сильного задымления. Автоинспекторы сообщили об этом пожарным, которые потушили пламя, не дав огню распространиться на другие строения, однако мужчину, проживавшего в жилище, где и произошло возгорание, спасти не удалось.