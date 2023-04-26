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Продавца контрафактных сумок Christian Dior наказали в Пскове

Арбитражный суд Псковской области привлек самарского предпринимателя к административной ответственности за незаконное использование товарного знака Christian Dior. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Сотрудники МВД России по городу Пскову в магазине «Восторг» (Псков, Рижский проспект), принадлежащему индивидуальному предпринимателю из Самары, установили факт нахождения в продаже сумок с использованием на них товарных знаков Christian Dior с признаками контрафактности.

По факту незаконного использования товарных знаков Christian Dior управление вынесло определение о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Предприниматель просила отказать в привлечении к административной ответственности, ссылаясь на злоупотребление правом представителя правообладателя по заявлению о возмещении убытков и упущенной выгоды, учитывая распоряжение правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года №430-р и включение страны Франции (местонахождение компании Christian Dior Couture S.A.) в список государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации.

Суд отклонил возражения ответчика, поскольку включение правительством Российской Федерации государства Франции в список недружественных стран не означает прекращение Россией, как правовым государством, принятых на себя обязательств по предоставлению правовой охраны правообладателю.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о наличии вины предпринимателя в совершении административного правонарушения.

Учитывая все обстоятельства, суд посчитал возможным в рассматриваемом случае заменить предусмотренное санкцией части 2 статьи 14.10 КоАП РФ основное наказание в виде административного штрафа, предупреждением.

Суд принял во внимание:

привлечение предпринимателя к административной ответственности впервые,

имущественное положение предпринимателя,

незначительный объем контрафактной продукции,

отсутствие фактов продажи контрафактного товара при последующих проверках.

Кроме того, суд отметил, что назначение наказание даже в минимальном размере, предусмотренном санкцией нормы КоАП РФ, может превратиться из меры воздействия в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права собственности, что в силу Конституции РФ недопустимо.

Товар, изъятый по протоколу, подлежит уничтожению. Решение по делу в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.