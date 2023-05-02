Происшествия

Ещё один подрыв железной дороги привёл к сходу 20 вагонов в Брянской области

Сегодня в Брянской области неизвестные совершили ещё один подрыв железнодорожного полотна, в результате сошли с путей и опрокинулись несколько вагонов, сообщил источник РБК, близкий к МВД.

Фото: РБК / Telegram

О подрыве путей также сообщил Telegram-канал «112».

В РЖД подтвердили, что 20 вагонов грузового состава сошли с путей в Брянской области из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчёты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда. В настоящее время движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено», - отметили в компании.

Ранее сообщалось о подобном взрыве на железной дороге в Унечском районе региона 1 мая. Кроме того, в Ленобласти прозошел подрыв ЛЭП.