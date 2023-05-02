Происшествия

17-летний пскович отправится под суд за работу курьером у телефонных мошенников

17-летнего юношу обвинили в семи эпизодах мошенничества в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в июле 2022 года обвиняемый, действуя по указанию телефонных мошенников, которые сообщали пожилым потерпевшим о проблемах с законом у родственников, приезжал по месту жительства последних и забирал крупные суммы денег. Всего в результате такой преступной схемы от действий аферистов пострадали семь пожилых человек, а общий размер причиненного ущерба составил свыше одного миллиона рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление разъясняет, что аферисты выбирают своих жертв среди пожилых людей специально, рассчитывая на их доверчивость и невнимательность.

Чтобы обезопасить себя ведомство предлагает несколько простых советов, как не стать жертвой мошенников: