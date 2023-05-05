Происшествия

Мошенники получили от псковичей более миллиона рублей

Мошенники получили от псковичей более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти майские дни некоторым жительницам областного центра и Псковского района позвонили неизвестные лица. Под предлогами якобы предотвращения несанкционированного оформления кредита, снятия порчи, а также освобождения родственницы от уголовной ответственности за совершенное ДТП завладели денежными средствами своих собеседниц на общую сумму более 1,3 млн рублей.

Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, и молодые люди, обратились за помощью в органы внутренних дел. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.