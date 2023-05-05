Происшествия

18-летний молодой человек пропал в Пскове в конце апреля

18-летнего Владислава Лебедева разыскивают в Пскове, его местонахождение неизвестно с 23 апреля. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы молодого человека: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы, голубые глаза. Он был одет в черную куртку, синюю футболку, черные спортивные штаны, черные кроссовки. С собой у пропавшего был серый рюкзак с желтыми вставками по бокам.

Информацию, которая поможет найти молодого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.