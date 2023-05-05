Происшествия

Росгвардейцы поймали псковича на краже косметики

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

7 мая около 14:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, из магазина на Октябрьском проспекте, поступил сигнал «тревога». В торговый центр направили экипаж группы задержания.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил из торгового зала косметические средства.

По факту кражи проводится проверка.